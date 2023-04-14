Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine en sert tepki Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden geldi: Avucunu yalarsın

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden sert bir tepki geldi. Naki Kaftancıoğlu, Ergin'e, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen AKP'nin suçlarının en hızlı savunucusuydun. Sen benim oyumla meclise girecek misin? Avucunu yalarsın!" dedi.

6'lı Masa'da yer alan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti 14 Mayıs'taki seçimlere CHP listelerinden girme kararı aldı. Bu kapsamda 4 siyasi partinin adayları da CHP listelerinden aday gösterildi. Ancak DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi tartışma çıkardı.

ADALET BAKANLIĞI ELEŞTİRİLİYOR

Sadullah Ergin'in Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları sürecinde Adalet Bakanlığı görevini yürütmesi nedeniyle adaylığı eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle CHP tabanı adaylığına karşı çıksa da ne Ergin adaylıktan geri adım attı ne de CHP ve DEVA Partisi'nden bir hamle geldi.

EN SERT TEPKİ ALİ NAKİ KAFTANCIOĞLU'NDAN

Ergin'in adaylığına en sert tepki ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen şiddet ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olanları dışarıda gezdiren siyasi suçluları içeri tıkan yasaların yazarıydın. Sen olmaz olası Hakim ve Savcılar Kuruluna cemaat ve parti yandaşlarıyla aday çıkarandın. Sen bakanlıktaki kadrolaşmanın en keskin militanıydın. Sen AKP'nin suçlarının en hızlı savunucusuydun. Sen mecliste konuşanların en terbiyesizlerindendin. Sen Sadullah Ergin! Sen benim oyumla meclise girecek misin? Ben yetmez ama evetçilerle bile yolumu, yüzümü, sesimi ayırmışım. Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.

ALİ NAKİ KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Ali Naki Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi, 1980 yılında cinayet sonucu yaşamını yitiren yazar ve gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğludur. İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Çocuk Doktoru olarak görev yapan Ali Naki Kaftancıoğlu 2001 yılında Canan Kaftancıoğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki çocuğu vardır. Eşi ile birlikte sıkça yurt dışı seyahatleri ve motosiklet tutkusu ile tanınmaktadır. Ali Naki Kaftancıoğlu baba tarafından aslen Ardahan Hanaklıdır.

ÜMİT KAFTANCIOĞLU CİNAYETİ

Naci Kaftancıoğlu'nun Sadullah Ergin'e zehir zemberek sözlerle yüklendiği açıklamasında hatırlattığı babası gazeteci Ümit Kaftancıoğlu, 11 Nisan 1980 günü sabah evinden işe gitmek üzere dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğramıştı. Sırtına ve göğsüne isabet eden 5 kurşun nedeniyle ağır yaralanan Kaftancıoğlu hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan Ahmet Mustafa Kıvılcım, Askeri Mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmiş fakat cezası Askeri Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kıvılcım 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.