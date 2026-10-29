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Sadık Erdoğan, hobi olarak başladığı su kabağı işlemeciliğini 20 yıldır sürdürüyor

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Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından süs eşyası üretiyor. Erdoğan, 2006'da İzmir'de hobi olarak başladığı işlemeciliği emekli olduktan sonra Zile'de sürdürüyor ve kabağı kendisi yetiştiriyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan emekli astsubay Sadık Erdoğan, 20 yıldır su kabağından hediyelik eşya üretiyor.

Erdoğan, AA muhabirine, 26 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra memleketi Zile'ye yerleştiğini belirten Erdoğan, " İzmir'de görev yaptığım 2006 yılında su kabağından süs eşyası yapmaya hobi olarak başladım. Kabağı şu an kendim yetiştiriyorum. İlk yıllarda imkanlar daha kısıtlıydı. Bugünkü gibi malzemelere ulaşmak kolay değildi." ifadesini kullandı.

Su kabağında simetri ya da serbest çalışma yapıldığını anlatan Erdoğan, "Simetri çalışması en zor olanıdır. Mesela bir fayans yaparsın, son kısma gelirsiniz, fayansı kesersiniz. Simetride çok ölçü yapmanız lazım. İşlenmesi tamamen hayalinize bağlı bir şey. İnceltme, kesim teknikleri vardır. Ticari boyuttan ziyade hobi amaçlı sanatsal olarak seviyorum su kabağı işlemeciliğini. İnsanın ruhunu dinlendiriyor." diye konuştu.

Su kabağını kendisinin ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart ayında dikip kasım ayı gibi hasat ediyorum. Uygun şartlarda kurutmaya bırakmamız lazım. Hasattan sonraki ortama bağlı. Su kabağının büyüklüğüne bağlı. Kurutmanın 6 ayı bulduğu da 1 yılı bulduğu da oluyor. Su kabağını askıda yetiştiriyoruz. Yerde yetişen su kabağı sağlıklı olmuyor. Onun için dalda, asma teller üzerinde yetiştiriyoruz. Uygun şartlarda kurutamazsanız sıcak bir ortamsa büzüşür ve çürür su kabakları."

Kaynak: AA
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