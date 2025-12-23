Haberler

Sadettin Saran'ın Villasının Bekçisi Serbest Bırakıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasındaki arama sonrası gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

