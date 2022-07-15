'Sadece yaşamak istiyorum' diyen Asya'yı öldüren eski sevgiliye, ağırlaştırılmış müebbet istendi

BURSA'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü (24), çilingire kapısını açtırdığı evinde bıçaklayarak öldüren, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan Oktay Hürmet (23) ve arkadaşı Alican Vergül (26) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medyadan 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımında bulunup, doğum gününde toprağa verilen Üzümcü'yü öldüren Hürmet ve arkadaşı hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istendi.

Olay, mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi vücudunun 5 yerinden yaraladı. Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından 'Sadece yaşamak istiyorum' şeklinde paylaşımda bulunan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül'ün, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar önümüzdeki günlerde Bursa'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.