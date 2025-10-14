SADC, Madagaskar’daki Siyasi Gelişmeleri Endişeyle Takip Ediyor

PORT Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Madagaskar'daki gelişmeleri "büyük bir endişeyle" takip ettiklerini bildirdi.

SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanı ve Malavi Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika yaptığı yazılı açıklamada, SADC'nin, Madagaskar Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmelerini büyük bir endişeyle takip ettiğini belirtti.

Ülkedeki barış, istikrar ve demokratik düzeni tehdit eden "darbe girişimine" ilişkin haberlerin kendilerini "derinden kaygılandırdığını" kaydeden Mutharika, "SADC Siyaset, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanı olarak, bu zorlu dönemde Madagaskar Hükümeti ve halkıyla en derin dayanışmamızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Mutharika açıklamasında, SADC'nin Madagaskar'ın barışı yeniden tesis etme, anayasal düzeni koruma ve demokratik yönetişimi sürdürme çabalarına yönelik sarsılmaz desteğini teyit ederek, gösterilerde meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve mülk tahribatından derin üzüntü duyulduğunu kaydetti.

Malavi Cumhurbaşkanı, Madagaskar'daki tüm taraflara azami sükunet ve itidal içinde hareket etmeleri, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri ve anayasal yönetimi korumaları, farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için kapsayıcı ve yapıcı bir diyaloga katılmaları ve tüm vatandaşların haklarını, özgürlüklerini ve onurunu korumaları çağrısı yaptı.

Elektrik ve su kesintisi protestolarından yönetime el konulmasına giden süreç

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.