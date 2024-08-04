SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

(ANKARA) - Uluslararası Savunma Danışmanlığı'nın (SADAT) kurucusu, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Onursal Başkanı, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

SADAT'ın kurucusu, ASDER Onursal Başkanı, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Tanrıverdi bugün hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Tanrıverdi'nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Eski AK Parti Milletvekili Metin Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SADAT'ın kurucusu emekli general ve cumhurbaşkanımızın eski danışmanlarından Adnan Tanrıverdi Hakk'a yürüdü. Kendisine Allah'tan sonsuz rahmet, muhterem ailesine sabrı cemil niyaz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.