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SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

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SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin cenazesi yarın Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sadat'ın (Uluslararası Savunma Danışmanlığı) kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

Adnan Tanrıverdi'nin cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

08 Kasım 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adnan Tanriverdi Akşehir'de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü. 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi.

Sırasıyla; 23ncü Piyade Tugayı 8inci Topçu Taburunda (İstanbul), 10uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan), 58inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargah Bölüğü ve 1inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1970'de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973'de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu Ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı. Akademi öncesi Özel Tekamül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü.

1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi. 1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997-1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004-22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Adnan Tanrıverdi Eyüpsultan SADAT Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Abdullah KARAMAN:

Allah rahmet eylesin.

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Doğrucu:

Odunu bol olsun

yanıt31
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Ali Kara:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Böyle insanlar bu devirde ülkemize çok lazım. Dünyada bunca fırıldaklar dönerken, üçüncü dünya savaşı hazırlıkları son sürat devam ederken yerimizi güçlü bir şekilde almamız lazım.

19
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Salih Kurt:

Bizden uzak olsunlar.

yanıt23
yanıt8
Emin Ayan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

21
27
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Tarikatkerin başı sağolsun.

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Mantar King:

Tüh be! Mehdi masalına inanan adam, Mehdi'yi göremeden gitti :DDDDDD

25
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Doğuş:

Devlet içinde devlet kurmak vatana ihanettir.Her siyasetçi kendine bir yapı olustursa ülkemi kalır

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Quantum:

1.5 gün yas ilan edilmeli

8
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Salih Kurt:

Erken gitti emellerine ulaşamadı.

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