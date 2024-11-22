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Şabanözü'nde traktör sürücülerine eğitim verildi

Şabanözü'nde traktör sürücülerine eğitim verildi
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Şabanözü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince traktör ve tarım aletlerini kullanan çiftçilere eğitim verildi.

Şabanözü'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince traktör ve tarım aletlerini kullanan çiftçilere eğitim verildi.

Şabanözü Şehit Murat Saraç Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda verilen eğitimde katılımcılar, traktör ve ekipmanları ile tarım araçlarının kullanımı ve genel trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Eğitimle traktör kazalarını en aza indirmek, kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek, maddi zararın da asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

Eğitime katılan Ahmet Koçak, eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
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