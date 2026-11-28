Şabanözü'nde TEMA Vakfı erozyonla mücadele için meralara dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şabanözü ilçesinde TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar “Merayı koru ve toprağı yaşat” pankartı taşıdı; TEMA sorumlusu Selda Yağcı Yurtlu meraların sürdürülebilir arazi yönetimi için önemini vurguladı.
Şabanözü ilçesinde TEMA Vakfı tarafından toprağın korunması ve erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, "Merayı koru ve toprağı yaşat" yazılı pankartlar taşıdı.
TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Sorumlusu Selda Yağcı Yurtlu, bu yıl TEMA Vakfı olarak sürdürülebilir arazi yönetimi açısından meraların önemini vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.
Yürüyüşe İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karababa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Muzaffer Aslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.