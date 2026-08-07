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Çankırı'da Buğday Tarlasında Yangın

Çankırı'da Buğday Tarlasında Yangın
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde buğday ekili arazi ile otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde buğday ekili arazi ile otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söğütlü mevkisindeki bir buğday tarlasında, biçerdöverle hasat yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında kalarak yanmaya başlayan biçerdöver, çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahale ve itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ilk belirlenmelere göre 20 dönüm buğday ekili alan ile 50 dönüm otluk arazi zarar gördü.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, biçerdöverde kısmen hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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