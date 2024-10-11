Üye Girişi
Haberler

Şaban Yılmaz'a Yargıtay Üyeliği İçin Veda Yemeği

Şaban Yılmaz'a Yargıtay Üyeliği İçin Veda Yemeği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla düzenlenen veda yemeğinde Adalet Bakan Yardımcısı ve diğer adli yöneticiler bir araya geldi. Katılanlar, Yılmaz'ın yargıya katkılarını vurgulayarak yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Şaban Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Taksim'deki bir otelde verilen yemeğe, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul'daki adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Yemekte konuşan Mehmet Yılmaz, 4 yıl önce Şaban Yılmaz'la İstanbul Adliyesine geldiklerini, kendisinin kısa bir süre önce İstanbul'a veda ettiğini söyledi.

Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasından dolayı onurlu ve gururlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizim için bir veda değil vefa yemeğindeyiz, başarılı görevinden sonra Ankara'ya birlikte dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Altun da Şaban Yılmaz ve Başsavcı Vekili Murat Çağlak'ı uğurladıklarını, veda konuşması yapmanın zor olduğunu belirtti.

Birlikte çalıştıkları süre içinde Başsavcı Yılmaz'ın iyi niyeti, çözüm odaklı olması, karakteri ve kişiliğinin yargıya olan güveni arttırdığını anlatan Altun, Yılmaz'ın adliyeden ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise Şaban Yılmaz'a yeni görevinde başarılı ve huzurlu bir dönem diledi.

Şaban Yılmaz da "Göreve başladığımda hep şunu söyledim; haktan, hukuktan ayrılmayıp adaletli olacağız, herkese eşit mesafede durup vicdanlara hitap edeceğiz. Her gelişin bir gidişi, her başlangıcın da mutlaka bir bitişi vardır, önemli olan sonuçtur, bunun kararını da halkımız verecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şaban Yılmaz ve Murat Çağlak'a adalet komisyon başkanları ve başsavcılar tarafından plaket takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel

Şaban Yılmaz Başsavcı Yargıtay istanbul Etkinlik Politika Güncel Tören Hukuk Yaşam

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD'nin 2 numarasından 'İran' mesajı: Vururuz

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var

 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu

İçinde kalp krizi geçiren hasta olan ambulansın önünü kesip şoförü yumrukladılar
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 12 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı... Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.