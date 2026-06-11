"Gülizar" filmi ile "Kuşun Kanadında" kısa film projesi ödüllendirildi

Saba Film'in yapımları, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüller kazandı.

Yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği "Gülizar", Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 13. DEA Open Air Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini ise San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, festivalde Bekir Behrem'e "En İyi Aktör" ödülünü kazandırdı.

Film, ayrıca festival izleyicilerinin oylarıyla belirlenen "Tiran Seyirci Ödülü"nün de sahibi oldu.

Ayrıca Saba Film'in geliştirme aşamasındaki yeni kısa film projesi "Kuşun Kanadında", Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Yine yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın yaptığı projenin yapımcılığını Bayrak'ın yanı sıra Merve Sena Kılıç gerçekleştirdi. Ortak yapımcılığını ise Guillaume de Seille yürütüyor. Moses Film ve Saba Film'in ana yapımcıları arasında yer aldığı proje, Arizona Films ortak yapımcılığında hayata geçiriliyor.