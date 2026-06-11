Haberler

"Gülizar" filmi ile "Kuşun Kanadında" kısa film projesi ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saba Film yapımı 'Gülizar', Tiran'daki 13. DEA Open Air Film Festivali'nde En İyi Aktör ve Seyirci Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 'Kuşun Kanadında' kısa film projesi de Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Saba Film'in yapımları, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüller kazandı.

Yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği "Gülizar", Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 13. DEA Open Air Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini ise San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan film, festivalde Bekir Behrem'e "En İyi Aktör" ödülünü kazandırdı.

Film, ayrıca festival izleyicilerinin oylarıyla belirlenen "Tiran Seyirci Ödülü"nün de sahibi oldu.

Ayrıca Saba Film'in geliştirme aşamasındaki yeni kısa film projesi "Kuşun Kanadında", Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Yine yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın yaptığı projenin yapımcılığını Bayrak'ın yanı sıra Merve Sena Kılıç gerçekleştirdi. Ortak yapımcılığını ise Guillaume de Seille yürütüyor. Moses Film ve Saba Film'in ana yapımcıları arasında yer aldığı proje, Arizona Films ortak yapımcılığında hayata geçiriliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada