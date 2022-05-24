Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialar sunduğu videoyu paylaştı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" açıklamalarında bulunarak saat 22'de bir video paylaşacağını duyurmuştu.

GRUP TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN YANIT

Bu açıklamanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise "Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.

KILIÇDAROĞLU İŞARET ETTİĞİ SAATTE VİDEOYU PAYLAŞTI

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde geldiğinde Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaştı.

BÜROKRATLARA SESLENDİ

Videonun başında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onlar başımızın üstünde. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar… Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz." ifadelerini kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarını sıraladı.

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