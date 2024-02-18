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Saadet Partisi Zonguldak İl, İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

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Saadet Partisi Zonguldak il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan slayt gösterisi izlendi. Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, konuşmasında İslam coğrafyasının lider arayışına girdiğini belirtti.

Saadet Partisi'nin Zonguldak il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Partinin il başkanlığınca bir otelin konferans salonunda düzenlenen "Saadet Partisi Zonguldak Aday Tanıtım Toplantısı" İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan slayt gösterisi izletildi.

Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, burada yaptığı konuşmada, "Bizim milletimiz, ecdadı tüm dünyaya adalet dağıtan bir millettir. Selçuklu, Osmanlı imparatorlukları yıkıldıktan sonra Müslümanlara saygı kalmadı. İslam coğrafyası sahipsiz kaldı." ifadesini kullandı.

İslam coğrafyasının sürekli lider arayışına girdiğini anlatan Erol, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın siyaset sahnesine çıkarak görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından tanıtılan adaylara rozetleri takıldı.

Saadet Partisi il, ilçe ve belde belediye başkan adayları şu şekilde:

"Zonguldak-Cem Dereli; ilçelerde Kilimli-Veli Sever, Alaplı-Naci Çiv, Kozlu-Abdullah Kırnapçı, Devrek-Mustafa Taşçı, Çaycuma-Engin Zeren, Karadeniz Ereğli-Musa Kumaş; beldelerde Çatalağzı-Aydın Birinci, Muslu-Rıza Demir, Gelik-Seyit Özkeskin, Nebioğlu-Osman Aydın, Saltukova-Dergah Atalay, Karapınar-Erdal Göktaş, Filyos-Ali Osman Salman, Perşembe-Murat Akça, Karaman-Sezai Çakmaklı, Beycuma-Satılmış Karakurt, Gülüç-İsmail Yavuz."

Kaynak: AA / Güncel

Burak Erol Zonguldak İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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