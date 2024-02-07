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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan Pamukova'yı Ziyaret Etti

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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Pamukova ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayhan, yapılan doğru yatırımların devamını sağlayacaklarını ve hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Pamukova ilçesini ziyaret etti.

Saadet Partisi Pamukova Belediye Başkan adayı Ahmet Şen ve partililerle esnafı ziyaret eden Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Ayhan, "Bugüne kadar yapılan tüm doğru yatırımların devamını sağlayacağız, hizmetleri sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz doğru, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet. Başka bir Sakarya mümkün." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Kaymakam Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Güven Övün, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Günay'ı da ziyaret etti.???????

Kaynak: AA / Güncel

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