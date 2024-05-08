Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi olağanüstü kongre kararı aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Ankara'da yapılacak kongrenin 30 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından 30 Haziran'da kongreye gidileceği aktarıldı.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle artık genel başkanlık görevini yapamayacağını açıklamıştı. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun bu açıklamaları sonrasında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrenin Ankara'da 30 Haziran'da tarihinde yapılacağı aktarıldı.
Saadet Partisi'nin son kongresi, 30 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. Kongrede aday gösterilen Temel Karamollaoğlu genel başkan seçilmişti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Temel Karamollaoğlu, 16, 20 ve 21. dönemlerde milletvekilliği, 1989-1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı, özel sektörde ve kamu kesiminde üst düzey yöneticilik yaptı. Fazilet Partisinin 2001 tarihinde kapatılması üzerine Saadet Partisi'nin kuruluşunda yer alan ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karamollaoğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kaynak: ANKA / Güncel

Temel Karamollaoğlu Ankara Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs Boğa Yeniayının Burçlara Etkisi: Yeni Başlangıçlar, Fırsatlar ve Yenilenme Zamanı FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? 10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 10 Mayıs tarihi hangi burç olur? 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor? GALATASARAY, ZAHA'YI GÖNDERİYOR MU? Okan Buruk kararını verdi: ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR? #9917 Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bekçilik alımı ne zaman 2024? 1. Dönem bekçilik alım başvuru şartları nedir, başvuru tarihi belli oldu mu? TRABZONSPOR İLK 11'LERDE KİM VAR? Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler kim? #9917 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? #9917 Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı HANGİ KANALDA? CANLI İZLE! AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ açıklandı mı? #128204 AÖF final sınavları ne zaman? Talasemi nedir? Talasemi hastalığı tedavisi nedir? Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı? İnci Taneleri hangi gün? İnci Taneleri dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? İnci Taneleri yayın bilgileri! Buse Varol kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol biyografisi! Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı? Dolar ve euro kaç TL'ydi?
500

Yorumlar (1)

Nurullah Aydın:

kilictaraogkunun kuyruğu geç bile kaldi

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title