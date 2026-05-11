Saadet Partisi Kongresinin İptali ve Kayyum Atanması İstemi Reddedildi

(ANKARA) - Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve Genel Başkanlığa Mahmut Arıkan'ın seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi.

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada söz alan davacı eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer'in avukatı, karşı tarafın sunduğu istinaf kararlarının siyasi partilerin kamusal denetimine ilişkin olduğunu belirterek, açılan davanın üyelerin hak ve hukukuna ilişkin olduğunu savundu ve davanın kabulünü istedi.

"DAVA SİYASİ SAİKLERLE AÇILDI"

Saadet Partisi avukatları ise beyanlarında, davanın Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen bir aylık sürenin ardından açıldığını belirterek, davanın siyasi saiklerle açıldığını savundu. Parti avukatları, davanın hem usulden hem de esastan reddini talep etti.

Dava konusu iddiaların seçim yargısının denetiminden geçtiğini ifade eden avukatlar, parti teşkilat yapısının yok sayılmasının mümkün olmadığını ve siyasi partilerin denetiminin Anayasa Mahkemesi'nin görev alanında bulunduğunu kaydetti ve davanın reddini istedi.

Hakim, beyanların ardından davanın reddine karar verdiğini, karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi'nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimlerin açtığı davanın dilekçesinde, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep'in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içerisinde yapılmadığı öne sürülüyordu.

Davacılar, bu nedenle kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789'unun delege niteliği taşımadığını savunarak, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini iddia ediyor ve iptalini istiyordu.

Kaynak: ANKA