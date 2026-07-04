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Saadet Partisi Genel Merkezi'ne "Nato'ya Hayır" Pankartı Asıldı

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nin dış cephesine 'NATO'ya Hayır' yazılı pankart asıldı. Pankartta NATO yıldızının ABD bayrağı renkleriyle tasvir edilmesi dikkat çekti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Merkezi'nin dış cephesine, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde "NATO'ya Hayır" yazılı pankart asıldı. Pankartta, NATO yıldızının ABD bayrağının renkleriyle tasvir edilmesi dikkat çekti.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin dış cephesine "NATO'ya Hayır" yazılı pankart asıldı.

Başkentte zirve dolayısıyla güvenlik önlemleri artırılırken ve çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne NATO karşıtı pankart asıldı. Binanın dış cephesine çekilen dev Türk bayrağının yanında yer alan pankartta, NATO yıldızının ABD bayrağının renkleriyle tasvir edildiği görüldü.

Kaynak: ANKA
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