Saadet Partisi'nden, Haniye'nin Öldürülmesi Nedeniyle İsrail'e Protesto

(İSTANBUL ) - Saadet Partililer, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda toplanarak, İsrail'i protesto etti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yaptığı basın açıklamasında İsrail ile ticari faaliyetlerine devam eden ülkeleri eleştirdi ve Hamas'ın yeni liderinin Meclis'e çağrılmasını istedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Örgütü üyeleri, İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle Eminönü Meydanı'nda İsrail'i protesto eylemi düzenledi. "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" sloganları atılan eylemde, İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı basın açıklaması yaptı. İsrail ile ticari faaliyetlerini sürdüren ülkeleri eleştiren Yazıcı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne katılmasına tepki göstererek, Hamas'ın yeni liderinin de Meclis'e çağırılmasını istedi.

Yazıcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de başlattığı işgal maalesef ki tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Yakın tarihin en acımasız, en vahşi işgali bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır. Siyonist rejim, kadın, çocuk, yaşlı demeden, hunharca bir şekilde katliamlar yaptı. Yapmaya da devam ediyor. İsrail barışı, huzuru ve uluslararası hukuku hedef alarak tüm dünyayı büyük bir kaosa çekmektedir. Bütün bunlar yaşanırken bizler Batı'nın ikiyüzlü tutumuna bir kez daha şahit olduk. Rusya-Ukrayna Savaşında tüm dünyayı ayağa kaldıran ABD ve Batı aylardır uygulanan soykırımı açıkça desteklediğini her fırsatta dile getirmiştir.