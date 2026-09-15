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Saadet Partisi’nde Şerife Öz, Genel Başkan danışmanı olarak görevlendirildi

Saadet Partisi’nde Şerife Öz, Genel Başkan danışmanı olarak görevlendirildi
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Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi, Şerife Öz'ün Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Şerife Öz, Genel Başkanımızın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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