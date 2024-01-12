Saadet Partisi Milletvekili Epstein davasıyla ilgili soru önergesi verdi

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, ABD'de cinsel istismar, pedofili ve insan ticareti suçlamalarıyla devam eden Jeffrey Epstein davası ve Türkiye'den de çocukların kaçırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Doğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Türkiye Cumhuriyeti, Epstein davasıyla ilgili bir süreç başlatacak mıdır? Davaya müdahil olacak mıdır" diye sordu.

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, ABD'de cinsel istismar, pedofili ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein davası ve ' Türkiye'den kaçırılan çocuklar' iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Epstein davasının yarattığı endişe verici durumlara ve Türkiye ile ilgili ortaya atılan iddialara dikkat çeken Doğan, özellikle 1999 Depremi sonrasında kaybolan çocuklar ve Adana Meydan Doğumevi ile ilgili iddiaları gündeme getirdi.

Doğan'ın Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"-1999 depreminden sonra kaybolan çocuklarla ilgili daha sonra ortaya çıkan yeni gelişmeler olmuş mudur?

-Adana'daki olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucu ne olmuştur?

-Türkiye Cumhuriyeti, Epstein davasıyla ilgili bir süreç başlatacak mıdır? Davaya müdahil olacak mıdır?

-6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde kaybolan çocuk sayısı kaçtır? Bu konuyla ilgili bir süreç yürütülmekte midir?

-Kamu kurumlarımızın kaybolan çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma var mıdır?

-Kaybolan çocuklarla ilgili yürütülen soruşturma sayısı kaçtır? Bu soruşturmalarda iddia edilen olayla ilişki bir bulguya rastlanmış mıdır?"