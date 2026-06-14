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Mahmut Arıkan'dan Mehmet Seman Ağa'ya Taziye Mesajı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa'nın kıymetli babası Seman Kenan Ağa'nın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Mehmet Seman Ağa olmak üzere ailesine, yakınlarına ve Türkmen kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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