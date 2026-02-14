Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı

? Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Hizmete alınan yeni ilçe başkanlığı binasının açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, partinin İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, Kağıthane İlçe Başkanı Mahir Sezgin ve partililer katıldı.

Burada konuşan Arıkan, ilçedeki heyecanın yerel yönetimler için bir müjde olduğunu belirterek, "Bugün bu ilçe binasının açılışında, 1991 yılında Kağıthane'nin Milli Görüş belediyeciliğine kavuşmasının o şevkini, o gayretli çalışmasını ve o işaret fişeğinin yeniden ateşlendiğini görüyorum. Binamızın ve açılışımızın hayırlara hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tören, açılış kurdelesi kesimiyle son buldu.