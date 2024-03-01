Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Yenikapı'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda stantları gezdi.

Birol Aydın, "Kafkas Kültür Buluşmaları" dolayısıyla burada yer alan derneklerin görevlilerinden yörelere ve ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Aydın, sanatçı Betül Bilgin ve müzik grubunun sergilediği dinletiyi takip etti.