Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer'i Kabul Etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve heyetini kabul etti. Görüşme hakkında yapılan açıklamada, ziyaretten bahsedildi.
Görüşmeye ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:
Kaynak: ANKA