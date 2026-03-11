Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer'i Kabul Etti

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve heyetini kabul etti. Görüşme hakkında yapılan açıklamada, ziyaretten bahsedildi.

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İsviçre Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti."

Kaynak: ANKA
