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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, EMADDER yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, EMADDER yönetim kurulu üyeleriyle görüştü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısının ardından Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısının ardından  Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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