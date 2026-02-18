Mahmut Arıkan: Ramazan-I Şerif'in Barış, Huzur ve Saadete Vesile Olmasını Temenni Ediyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda İslam alemi için barış, huzur ve saadet diledi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve insanlığın; barış, huzur ve saadetine vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA