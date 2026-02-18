Haberler

Mahmut Arıkan:  Ramazan-I Şerif'in Barış, Huzur ve Saadete Vesile Olmasını Temenni Ediyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda İslam alemi için barış, huzur ve saadet diledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve insanlığın; barış, huzur ve saadetine vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi