Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İHH Genel Başkanı Yıldırım'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyaret, Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA