Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sinan Tekin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Tekin, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" başlıklı fotoğrafı oyladı."

Tekin, "Günlük Hayat" kategorisinde" Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde" Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
