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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Edirne Barosu Başkanını tebrik etti

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Edirne Barosu Başkanını tebrik etti
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım'ı ziyaret etti. Tekin, Edirne Barosu'nun 51. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Yıldırım ve yönetimini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım'ı ziyaret etti.

Tekin, yaptığı açıklamada, Edirne Barosunun 51. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Yıldırım ve yönetimini tebrik ettiğini belirtti.

Meslektaşlarıyla bir araya gelerek meslek ve hukuk camiası üzerine sohbet ettiklerini aktaran Tekin, "Nazik misafirperverlikleri Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyor, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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