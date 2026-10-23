Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Edirne Barosu Başkanını tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım'ı ziyaret etti.

Tekin, yaptığı açıklamada, Edirne Barosunun 51. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Yıldırım ve yönetimini tebrik ettiğini belirtti.

Meslektaşlarıyla bir araya gelerek meslek ve hukuk camiası üzerine sohbet ettiklerini aktaran Tekin, "Nazik misafirperverlikleri Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyor, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA