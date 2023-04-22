Saadet Partisi, Genç Parti ve Deva Partisi'nden Hdp ve Yeşil Sol Parti'ye Bayram Ziyareti.

Partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında CHP ve Gelecek Partisi'nin ardından Saadet Partisi, Genç Parti ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi heyetleri de HDP ve Yeşil Sol Parti’yi ziyaret etti. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, "Bu seçimlerde çifte bayram yaşamak için özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmadı. Ama iddiası çok net, bu tek adam hep adam sistemini göndermektir. Birinci turda bunları gönderme konusunda ortaklığımız olduğunu bilmenizi isteriz. Bu değişim sürecinin birinci turda tamamlanması gerekiyor. Yerel seçimlerde 'hiç gitmez' denilenleri nasıl gönderdiysek hep birlikte başarmamız lazım. Sokak ve sandık güvenliğini sağlayarak bunu yapabiliriz. Parlamentoda da güçlü bir temsiliyet sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Partiler arası bayram ziyaretleri kapsamında CHP ve Gelecek Partisi'nin ardından Saadet Partisi, Genç Parti ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi heyetleri de HDP ve Yeşil Sol Parti'yi ziyaret etti. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, "Bu seçimlerde çifte bayram yaşamak için özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmadı. Ama iddiası çok net, bu tek adam hep adam sistemini göndermektir. Birinci turda bunları gönderme konusunda ortaklığımız olduğunu bilmenizi isteriz. Bu değişim sürecinin birinci turda tamamlanması gerekiyor. Yerel seçimlerde 'hiç gitmez' denilenleri nasıl gönderdiysek hep birlikte başarmamız lazım. Sokak ve sandık güvenliğini sağlayarak bunu yapabiliriz. Parlamentoda da güçlü bir temsiliyet sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

HDP ve Yeşil Sol Parti, siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerini, tamamladı. Öğleden sonra HDP ve Yeşil Sol Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ali İmran Bozdoğan, İbrahim Önal; Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Mert Buruşukoğlu, MYK Üyeleri Ramazan Türe, Burçin Şahindur, İstanbul 1'inci Bölge Adayı Metin Tatar; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcıları İdris Şahin, Aysun Hatipoğlu, Mustafa Uçak'ı HDP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Siyasi parti heyetlerini; HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, HDP PM Üyesi ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan ile Yeşil Sol Parti Ankara Milletvekili Adayı Çağdaş Küpeli karşıladı.

"BU DEĞİŞİM SÜRECİNİN BİRİNCİ TURDA TAMAMLANMASI GEREKİYOR"

Ziyaretler sırasında konuşan HDP'li Sultan Özcan, yaklaşan seçimlere dikkat çekerek, Türkiye'de AKP iktidarının değişmesi gerektiğini söyledi. HDP ve Yeşil Sol Parti'nin bu konuda sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Özcan, "Bu seçimlerde çifte bayram yaşamak için özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmadı. Ama iddiası çok net, bu tek adam hep adam sistemini göndermektir. Birinci turda bunları gönderme konusunda ortaklığımız olduğunu bilmenizi isteriz. Bu değişim sürecinin birinci turda tamamlanması gerekiyor. Yerel seçimlere hiç gitmez denilenleri nasıl gönderdiysek hep birlikte başarmamız lazım. Sokak ve sandık güvenliğini sağlayarak bunu yapabiliriz. Parlamentoda da güçlü bir temsiliyet sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"DEM Ü DEVRANLARINI BİZİ KRİMİNALİZE EDEREK SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

DEVA Partisi ile görüşmede Kürt sorunun çözümüne dikkat çeken ve demokratik siyasete yönelik saldırılara dikkat çeken Özcan, şunları söyledi:

"Bu irade bütün barikatlara, saldırılara, partisiz ve seçeneksiz bırakma girişimlerine karşı oy pusulasında iple adayların yerini bulup parlamentoya gönderen bir irade. Cumhuriyetin yüzyıllık geçmişinde çözülmeyen Kürt meselesinin demokratik müzakere yoluyla çözülmesini esas alan, yerel demokrasi, demokratik cumhuriyet, eşit yurttaşlık ana fikriyle yola çıktık. Barikatlar bunun önümüze konuldu. Bizim tek adam rejimine dur diyecek bir irade olduğumuzu bildikleri için bu barikatları kuruyorlar. Dem ü devranlarını bizi kriminalize ederek sürdürmeye çalışıyorlar. Bu 15 Mayıs'ın büyük bir demokrasi bayramına dönüştüreceğiz."

"MİLLET İTTİFAKI'NIN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ ADALETTİR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yakup Budak, bayramın barışa vesile olması temennilerini iletti. Budak, "Millet İttifakı'nın en önemli önceliği adalettir. Türkiye maalesef adaleti arıyor, adaleti aramak insanlığı aramaktır. Adaletin olmadığı yerde insanlıktan bahsetmek zor. Bu düzen padişahlığı da geçti ve mutlaka değişmesi gerekiyor" dedi.

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Mert Buruşukoğlu, HDP ve Yeşil Sol Parti'nin bayramlarını kutladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin de HDP kapatma davasına işaret ederek siyasi parti kapatmalarına karşı olduklarını söyledi.

"YEŞİL SOL PARTİ'NİN BÜTÜN SANDIKLARDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMASI GEREKİYOR"

Sandık güvenliğine de işaret eden Şahin, "HDP kapatma davası ve kimi siyasi partilerin seçimlere girmeyecek olması ve mevcut siyasi atmosfer nedeniyle seçim güvenliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeşil Sol Parti'nin bütün sandıklarda güvenliği sağlaması gerekiyor. Hepimizin demokrasiye sahip çıkma sorumluluğu var. Bunun için insan kaynağı havuzumuzu paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz" dedi.

"BEN ÇÖZÜM SÜRECİNDE PARLAMENTODA KURULAN ÇÖZÜM KOMİSYONU SÖZCÜSÜYDÜM"

Şahin, seçimleri referandum olarak gördüklerinin altını çizerken güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi. DEVA Partisi'nin sorunların çözümünü önemsediğini ifade eden Şahin, "Ben çözüm sürecinde parlamentoda kurulan çözüm komisyonu sözcüsüydüm. Süreçte nasıl olumlu bir hava oluştuğunu ve daha sonra kadük kaldığını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte el birliği ile ülkeyi yönetme arzusundayız" diye konuştu.