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Saadet Partisi 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını açıkladı

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Saadet Partisi, 31 Mart 2024 seçimlerinde 3'ü il olmak üzere 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını bugün açıkladı. Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli olarak belirlendi.

Saadet Partisi, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıkladı. Elazığ'da Abdullah Akın, Uşak'ta Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak'ta Cem Dereli aday gösterildi.

Saadet Partisi, 31 Mart 2024 seçimlerinde 3'ü il olmak üzere 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını bugün açıkladı. Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli olarak belirlendi.

Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Kaynak: ANKA / Güncel

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