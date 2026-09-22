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Saadet lideri Arıkan, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun diledi

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Saadet lideri Arıkan, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun diledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa Turgutlu'daki okul önündeki silahlı saldırı sonrası güvenlik ihmallerine dair kaygılarının sürdüğünü söyledi. Saldırıdan etkilenen evlatlarımıza, ailelerine, öğretmenlere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Okullarımızdaki güvenlik ihmallerine ilişkin kaygı ve endişelerimiz devam ederken, Manisa Turgutlu'da yaşanan menfur saldırı bir kez daha hepimizi derinden sarstı. Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliğinden duyduğumuz endişenin tarifsiz olduğu bu günlerde, saldırıdan etkilenen evlatlarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Okullarımızdaki güvenlik ihmallerine ilişkin kaygı ve endişelerimiz devam ederken, Manisa Turgutlu'da yaşanan menfur saldırı bir kez daha hepimizi derinden sarstı. Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliğinden duyduğumuz endişenin tarifsiz olduğu bu günlerde, saldırıdan etkilenen evlatlarımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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