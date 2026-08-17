Saadet Partisi Lideri Arıkan: Siyasetteki Simsar Anlayışını Ortadan Kaldıracağız

(SİVAS) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bazı simsarlar var, A partisine gidiyor, orada bir şey görmüyor B partisine gidiyor. Orada onu görmüyor C partisine giriyor. Bu anlayışı, Türkiye'de ortadan kaldırabilecek bir anlayışı inşa etmek istiyoruz" dedi.

Arıkan, Sivas'ta iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile bir araya geldi. İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Arıkan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin temel yaklaşımını "onarıcı siyaset ve onarıcı devlet" anlayışı olarak tanımlayan Arıkan, siyaset kurumuna yönelik sarsılan güveni onarmak istediklerini söyledi. Arıkan, "Biz onarmaktan bahsediyoruz; yıkmaktan, dökmekten bahsetmiyoruz. Dilimizi olumlu manada inşa ederek, toplumun siyasete olan azalmış güvenini de yukarılara çıkartmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Siyasetin ticari bir alana dönüştüğünü, Türkiye'de siyasetin kar anlayışı haline geldiğini belirten Mahmut Arıkan, "Bazı simsarlar var, A partisine gidiyor, orada bir şey görmüyor B partisine gidiyor. Orada onu görmüyor C partisine giriyor. Bu anlayışı, Türkiye'de ortadan kaldırabilecek bir anlayışı inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahlaklı bir siyaset zemini oluşturmak için gayret göstereceklerini vurgulayan Saadet Partisi Lideri Arıkan, iktidara geldiklerinde söylem değiştirmeyeceklerini belirtti. Arıkan, şöyle konuştu:

"Bana da çok söyleniyor, 'Ya Başkan, güzel güzel anlatıyorsun muhalefetteyken, iktidara gelince bunların hepsini unutuyorlar' diyor. İlkeler sadece iktidara gelene kadar anlatılacak şeyler değildir. İlkeler anlatmaktan ziyade iktidara geldiğinde uygulanması gereken hadiselerdir. Biz Saadet Partisi olarak bunu inşa edeceğiz inşallah.

İktidarımızda, sadakatin kişilere değil, değerlere olmasını inşa edeceğiz. Kişilere sadakat olmaz; değerlere, ilkelere sadakat olur. Bunu temin edeceğiz. Her eleştirinin bizim için zenginlik olduğunu kabul edeceğiz. Her eleştireni hain olmakla, herhangi bir terör örgütüne mensup olmakla itham etmeyeceğiz. Kamusal güveni tekrar inşa edeceğiz. Bizim en kıymetli şeyimiz devletle millet arasındaki güvendir ve son dönemde bu güvenin zedelendiğini görüyoruz."

Toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldıracaklarını, sadece iktidara gelmelerini sağlayan kesimin değil, tüm ülkenin mutluluğu için çalışacaklarını anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Sadece iktidarımıza vesile olan yüzde 50+1'e değil, yüzde100, 86 milyon insanımıza bu huzuru, mutluluğu inşa etmeye çalışacağız. Yetmeyecek, bölgemizde de çok büyük oyunlar oynanıyor, bölgemizde de çok büyük tehlikeler var. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Komşularla beraber bir kardeşlik hukuku içerisinde, bir düşman ülkeler gibi değil dost ve kardeş ülkeler anlayışıyla kardeşlik hukukunu inşa ederek bölgemizin de kalkınmasını temin edeceğiz."

Kaynak: ANKA