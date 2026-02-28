Eski Lübnan Başbakanı Hariri, ülkesinin savaşlara sürüklenmesine karşı olduklarını belirtti

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkesinin savaşa sürüklenmesini veya bölgesel hesaplaşma sahasına dönüştürülmesini reddettiklerini bildirdi.

Hariri, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın bölgesel savaşların ya da hesaplaşma ve ihtilafların sahası haline getirilmesine karşı olduklarını vurguladı.

İran'ın bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulunan Hariri, "Bazı Körfez Arap ülkelerine yönelik kabul edilemez İran saldırısını en sert ve açık ifadelerle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıların "Arap ulusal güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirten Hariri, Körfez ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.