Avcılar'da Rüzgarın Etkisiyle Motosiklet İnşaat Alanına Düştü

Avcılar'da yol kenarına park edilen motosiklet, rüzgarın etkisiyle inşaat alanına düştü. Sürücü, inşaat işçilerinden yardım alarak motosikletini kepçe yardımıyla kurtardı.

Avcılar'da park edildiği yerden rüzgarın etkisiyle yandaki inşaat alanına düşen motosiklet, kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Olay, dün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen motosiklet, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek bitişikteki inşaat alanına düştü. Motosikletinin düştüğünü fark eden sürücü, inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. Kendi imkanlarıyla motosikleti çıkaramayan işçiler, inşaatta kullanılan iş makinesini alana getirdi. Kepçeye binerek motosikletinin bulunduğu alana inen sürücüye işçiler de yardım etti. Motosikletin yeniden düşmemesi için sürücü gidon ve gövdesini tutarken, kepçe operatörü motosikleti bulunduğu yerden çıkararak yol kenarına indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
