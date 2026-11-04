Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rutte, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanıyla Brüksel'de bölgesel güvenliği görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Makedonya'nın NATO'ya bağlılığı, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen destek ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'yla bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'deki NATO Karargahında Davkova'yla bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin iyi geçtiğini belirten Rutte, Davkova'yla Kuzey Makedonya'nın NATO'ya bağlılığı, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen desteği ele aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli basketbolcu Cedi Osman bıçak altına yatıyor

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan kötü haber
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

Okan Buruk'un yeni aşkı! İkisini bakın kim tanıştırmış
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı

O ilimizde 2 gün uzaktan eğitime geçiliyor: İşte nedeni

İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece yarısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

Liverpool maçı öncesi beklenmedik karar
Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

ABD Seçiminin gerçek kazananları onlar: Ortak bir özellikleri var