Rusya: Batı, Kiev'in Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırı düzenlemesinden sorumlu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne düzenlediği İHA saldırısından Batı'yı sorumlu tuttu ve UAEA'nın durumu değerlendirmesini umduklarını belirtti.

Zaharova, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kiev'in pervasızca terör eylemlerinde bulunduğunu" savunan Zaharova, "Bundan Kiev'e sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapan Ukrayna'nın Batılı efendileri sorumlu. Batı'nın bile Kiev'in nükleer tesislere saldırılar düzenleyerek adeta elinde el bombası olan maymun gibi davrandığının ve bunun tehdit oluşturduğunun farkına varacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Kiev'in bu eylemlerini gerekli şekilde değerlendireceği umudunu paylaşan Zaharova, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, dün Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına İHA saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da saldırıya uğrayan santralin türbin binasının dış cephesinde hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

