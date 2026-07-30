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Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nde bulunan Wildberries lojistik merkezinde yangın çıktığı bildirildi

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Rus e-ticaret şirketi Wildberries, Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’ndeki Sarapul şehrinde bulunan lojistik merkezinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Rus e-ticaret şirketi Wildberries, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki Sarapul şehrinde bulunan lojistik merkezinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Sarapul şehrindeki lojistik merkezine İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sebebiyle tesiste yangın çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede hava saldırısı alarmı ilanının ardından lojistik merkezinin önceden tahliye edildiği ve saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor.

Rusya'nın Penza bölgesindeki Wildberries deposuna da bugün İHA saldırısı düzenlenmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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