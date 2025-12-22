Rusya ve Venezuela dışişleri bakanları, Karayipler'deki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karayipler bölgesindeki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Gil, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede iki bakan, "Geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini" dile getirdi.

Rus tarafı görüşmede, Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti.

Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.