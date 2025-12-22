Rusya ve Venezuela dışişleri bakanları, Karayipler'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, telefon görüşmesi ile Karayipler'deki gergin durumu ele aldı. ABD'nin eylemlerinin yarattığı tehditlere karşı endişelerini dile getiren bakanlar, Venezuela yönetimi ve halkına destek verdiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karayipler bölgesindeki durumu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Gil, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede iki bakan, "Geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini" dile getirdi.
Rus tarafı görüşmede, Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti.
Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.