Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de şubattan bu yana ilk üçlü görüşmeye katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de şubattan bu yana ilk üçlü görüşmeye katılacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ABD'nin de katılacağı üçlü görüşmeler için pazartesi günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaştı. Görüşmeler salı ve çarşamba yapılacak; bu, şubattan bu yana ilk üçlü görüşme olacak.

ABU DABİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna heyetleri, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeler için pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre görüşmeler, Ukrayna krizine çözüm bulmaya yönelik devam eden çabalar kapsamında salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov pazartesi günü erken saatlerde Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna müzakere heyetinin görüşmeler için BAE'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Umerov, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerinin de Abu Dabi'de bulunacağını söyledi.

Ukrayna'nın, Avrupalı ortaklarıyla ayrı koordinasyon toplantıları yapmayı planladığını da belirten Umerov, "Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasını, Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasını ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerçek fırsatlar oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında şubat ayından bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü görüşme olacak.

Kaynak: Xinhua
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi13

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Trump, Katar Başbakanı ile İran'ı görüştü: Nükleer silahta pazarlık yok, çatışmanın sonu için olumlu ivme var

Körfez ülkelerinin isteğini açıkladı! Nükleerde pazarlık yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor

88 yıldır dinmeyen özlem! Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı açık: Artık çok net görülmüştür