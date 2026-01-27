Rusya ve Çin savunma bakanları, savunma ve askeri işbirliğini görüştü

Haberler

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile çevrim içi görüşme gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki savunma ve askeri işbirliğini değerlendirdi. Belousov, uluslararası durumun askeri işbirliği gerektirdiğini belirtirken, Dong da ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile iki ülke arasında savunma ve askeri alandaki işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ile Dong, çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Çin ile Rusya arasında savunma ve askeri alandaki işbirliği istişare edildi.

Rus Bakan Belousov görüşmede, Çin ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Dünyada çok sayıda olay yaşandığına dikkati çeken Belousov, bunun uluslararası durum üzerinde önemli etki yarattığını belirtti.

Belousov, Venezuela ve İran'dan örnek vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu ülkelerdeki durum, güvenlik alanında sürekli analiz yapılmasını ve gerekli adımların atılmasını gerektiriyor. Küresel askeri siyasi durumdaki değişimler bağlamında, askeri işbirliği konusunda düzenli görüş alışverişine ihtiyaç var. Görüşmemizin ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğinden ve güncel güvenlik konularını ele almamıza olanak sağlayacağından eminim."

Çinli Bakan: "Ordularımız önemli anlaşmaları hayata geçiriyor"

Çin Savunma Bakanı Dong da Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkelerimizin Silahlı Kuvvetleri, devlet başkanlarımızın sağladığı önemli anlaşmaları hayata geçiriyor." dedi.

Uluslararası alanda değişikliklerin yaşandığına işaret eden Dong, "Böyle bir dönemde, temaslar ve ilişkilerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

