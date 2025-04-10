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Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya geldi! Kritik görüşme 5.5 saat sürdü

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İstanbul'da gerçekleşen kritik zirvede bir araya gelen ABD ve Rusya heyetinin görüşmesi sona erdi. Görüşme toplam 5.5 saat sürdü. Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ulaşmıştı.

Görüşmede, Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

UKRAYNA MASADA YOKTU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul'da yapılacak ikinci görüşmenin yalnızca "büyükelçilik operasyonlarına" odaklanacağını, Ukrayna'nın güvenliği ya da herhangi bir siyasi veya güvenlik konusunun gündemde olmayacağını belirtmişti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İstanbul'da gerçekleşen kritik zirvede bir araya gelen ABD ve Rusya heyetinin görüşmesi sona erdi. Görüşme toplam 5.5 saat sürdü.

İLK GÖRÜŞME 6,5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

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Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da bir araya geldi! Kritik görüşme 5.5 saat sürdü
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

Tüh Ekremi kurtarmaya gelmemişlermi..?

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Haber YorumlarıYavuz:

chp bundan da çok rahatsız... sahi ingiliz sefiri döndümü özgür’e:))

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