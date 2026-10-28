Rusya, Ukrayna'ya silah sağlayan 7 İngiliz savunma yöneticisine giriş yasağı getirdi

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MOSKOVA, 28 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, şirketlerinin Ukrayna'ya silah ve askeri teknoloji sağladığı gerekçesiyle 7 İngiliz savunma sanayii yöneticisine ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından salı günü yayımlanan açıklamaya göre söz konusu yöneticiler, şirketlerinin Rusya topraklarına yönelik Ukrayna saldırılarında kullanılan silah ve teknolojileri tedarik etmesi nedeniyle giriş yasağı listesine eklendi.

Yöneticiler arasında, Brakestop adlı uzun menzilli füze projesinin geliştirilmesinde yer aldığı belirtilen Rotron Aerospace şirketinin CEO'su Alex Head, baş askeri danışmanı Kev Oliver ve Yönetim Kurulu Başkanı George Zambellas da yer alıyor.

Listeye eklenen diğer dört ismin ise yine Brakestop projesinde yer alan şirketlerden MGI Engineering'in CEO'su Robert Gascoyne, insansız hava aracı (İHA) üreticisi Malloy Aeronautics'in CEO'su Neil Appleton, keşif İHA'sı üreticisi Tekever UK'nin yöneticisi ve kurucu ortağı Paul Webb ile BAE Systems'ın teknoloji ve bilişimden sorumlu yöneticisi Julian Cracknell olduğu belirtildi.

İngiltere'yi Rusya'ya maksimum zarar vermek amacıyla Ukrayna'ya füze ve İHA teknolojileri tedarik etmekle suçlayan bakanlık, İngiliz hükümetinin savunma harcaması önceliklerini de eleştirdi. Açıklamada, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya olan İngiltere'nin, askeri yüklenicilere ayırdığı kaynakları ülkenin sivil sektörünü desteklemek için kullanmasının daha yerinde olacağı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua