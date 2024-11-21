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Rusya, Ukrayna'ya Kıtalararası Balistik Füze Fırlattı

Rusya, Ukrayna'ya Kıtalararası Balistik Füze Fırlattı
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın bu sabah yaptığı saldırıda Astrahan bölgesinden kıtalararası balistik füze fırlattığını bildirdi. Rusya'nın bu saldırısı, savaşın başlamasından bu yana en güçlü füze kullanımı olarak kaydedildi.

(ANKARA) – Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın bugün sabah saatlerinde Ukrayna'ya yaptığı saldırı sırasında güneydeki Astrahan bölgesinden kıtalararası balistik bir füze (KABF) fırlattığını bildirdi. Hava kuvvetleri, Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana ilk kez bu kadar güçlü ve uzun menzilli bir füze kullandığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvevtlerinin Dnipro kentine düzenelenen bu sabahki Rusya saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Astrahan bölgesinden kıtalararası bir balistik füze (KABF) fırlattığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı 33 aylık savaşta hamlelerin arttığı bir dönemde, Rus saldırısının Orta Doğu'daki Dnipro kentindeki işletmeleri ve kritik alt yapıyı hedef aldığını söyledi. Rusya'nın hava saldırısı, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri kullanma izni vermesinin ardından gerçekleşti.

KABF, 5500 km ve üzeri menzile sahip ve nükleer savaş başlığı taşımak için kullanılabildiği gibi konvansiyonel savaş başlıkları da taşıyabiliyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya'nın bu sabah ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze (KABF) ateşlediği iddiasına ilişkin "söyleyecek bir şeyi olmadığını" söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

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