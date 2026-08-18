Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ziyaretini engellediğini bildirdi.

Zaharova, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UAEA Başkanı Grossi'nin 20-21 Ağustos'ta santrali ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Zaharova, bu ziyaretin Ukrayna tarafından engellendiğini belirtti.

Zaharova, "Kiev, UAEA Başkanı'nı tehdit ederek, başkanın Rus toprakları üzerinden santrale geçişinin güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirdi. Kiev yönetimi, uluslararası alanda tanınan kurumun yönetimine karşı suç işleme niyetini gizlemiyor ve başkanı hedef haline getiriyor. Bu koşullarda Grossi, ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Zaporijya NGS'ye yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ve saldırılar düzenlediğini belirten Zaharova, bu saldırıların, UAEA uzmanlarının santraldeki rotasyonunu engellediğini hatırlattı.

Zaharova, "Batılı ülkelerin Kiev'e desteği olmadan bunun mümkün olmayacağı" değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu, Kiev yönetimini yeni pervasız maceralara ve nükleer güvenliğe yönelik tehdit oluşturmaya itiyor. Bunun tüm dünya için vahim sonuçları olabilir. Bu eylemlere sessiz kalan ve Kiev yönetimine maddi ve askeri destek sağlayan herkes, Ukrayna'nın suç ortağı ve bundan sorumludur. UAEA'nın mevcut koşullarda, Zaporijya NGS'ye yönelik tehditlerin Ukrayna'dan kaynaklandığını kabul etmesinden başka seçeneği yok."

Kaynak: AA