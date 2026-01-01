Rusya 2026'ya büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi

Rusya, Ukrayna'daki savaşın getirdiği güvenlik sorunu nedeniyle 2026'ya büyük havai fişek gösterileri yapmadan girdi.

Dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya'nın doğusundaki Kamçatka ve kuzeydoğusundaki Çukotka bölgeleri başkent Moskova'dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Işıklandırılan ve süslenen Moskova'da gündüz saatlerinden itibaren halk sokaklarda vakit geçirirken, akşam saatlerinde restoran ve eğlence mekanlarına gitti.

Başkenti kalbi Kızıl Meydan civarında ve şehrin çam ağacı dikilen diğer bütün meydanlarında ve parklarda insanlar yılbaşını karşıladı. Moskova'da kolluk kuvvetleri şehir meydan ve caddelerinde güvenlik önlemleri aldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'den sonraki yılbaşlarında olduğu gibi bu yıl da Moskova'da güvenlik nedeniyle büyük havai fişek gösterileri yapılmayacağı önceden duyuruldu. Vatandaşların kendi başına havai fişek fırlatması yasaklansa da mahalle aralarında havai fişekler atıldı.

Moskova'da yılbaşına girildikten sonra bazı alanlarda ve parklarda eğlence etkinlikleri düzenlendi. Şehrin farklı alanlarında kurulan buz pistlerinde vatandaşlar paten kayarken, Lujniki Stadyumu civarında yılın ilk saatlerinde Noel Baba kıyafetiyle koşu organizasyonu düzenlendi.

Rusya genelinde yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-11 Ocak resmi tatil olarak ilan edilmişti.

-Putin: "Geleceğin nasıl olacağı büyük ölçüde bize bağlı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla dakikalar kala tüm televizyon kanallarından halka yılbaşı kutlama konuşması yaptı. Halkın ve Ukrayna'da savaşan askerlerin yeni yılını kutlayan Putin'in konuşması Moskova sokaklarındaki dev ekranlarda da yayınlandı.

Herkesin yeni yıl ile ilgili eşsiz hayalleri olduğunu belirten Putin, bunun anavatanın kaderinden ve ona fayda sağlama konusundaki isteklerden ayrılamayacağını vurguladı. Putin, "Gelecek önümüzde ve nasıl olacağı büyük ölçüde bize bağlı. Kendimize, çevremizdeki insanlara, yakın ve sevdiklerimize güveniyoruz ve her zaman yardım eli uzatmaya hazırız. Bu karşılıklı destek, tüm planlarımızın, umutlarımızın ve hedeflerimizin gerçekleşeceğine dair bize güven veriyor." diye konuştu.