Rusya-Ukrayna savaşı - Donetsk bölgesinde iki sivil hayatını kaybetti
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Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Kirovsky kasabasında sivil yerleşim yerlerine isabet eden bomba sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Kirovsky kasabasında sivil yerleşim yerlerine isabet eden bomba sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
AA / Leon Klein - Güncel