Rusya-Ukrayna savaşı - Donetsk bölgesinde iki sivil hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Kirovsky kasabasında sivil yerleşim yerlerine isabet eden bomba sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Rusya- Ukrayna savaşında çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Kirovsky kasabasında sivil yerleşim yerlerine isabet eden bomba sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Güncel AA / Leon Klein Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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