Rusya: Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Miropolskoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dibrova yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini açıkladı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Miropolskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Dibrova yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu