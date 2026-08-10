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Rusya'dan Ukrayna'ya 'terör' suçlaması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği saldırılara dair yazılı açıklama yaptı.

Bugün Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin, insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını kaydeden Zaharova, saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin yaralandığını belirtti.

Bu kişilerin birçoğunun yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaşan Zaharova, "Hayatını kaybedenlerden 8'i Özbekistan, biri de Tacikistan vatandaşı. Yaklaşık 20 yabancı uyruklu kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Zaharova, Kiev'in Rusya ile dost ülkelerin arasını bozmaya çalıştığını belirtti.

Ukrayna ordusunun dün de Belgorod kentine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini anımsatan Zaharova, saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sözcü Zaharova, söz konusu saldırıların "terör eylemi" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suç işleyenler tespit edilecek ve kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Ukraynalıların alçakça gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumu Kiev'in işlediği terör suçlarını kınamaya davet ediyoruz. Buna kayıtsız kalınması, suç iştiraki ve Rus sivil halkına yönelik saldırıların teşviki olarak değerlendirilecek."

Kaynak: AA
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